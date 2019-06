Marius Sumudica a primit o oferta importanta din Turcia, de la o echipa de Europa League - presa

Ziare.

La 48 de ani, Sumudica are mari sanse sa revina in Turcia, acolo unde a mai fost recent si a fost foarte apreciat, la Kayserispor , echipa unde evolueaza si acum doi romani, Silviu Lung si Cristi Sapunaru.Fostul manager de la Astra sau Al-Shabab are o oferta acum si de la Gazisehir Gaziantep, dupa ce initial s-a discutat despre interesul celor de la Malatyaspor. Gaziantepsor tocmai s-a calificat in cupele europene pentru sezonul viitor, urmand sa evolueze in Europa League, dupa cum scrie presa turca, citata de cotidianul ProSport A ajuns acolo dupa ce in play-off-ul de accedere le-a invins pe Osmanlispor si Hatayspor.Acum cateva zile, Sumudica confirma faptul ca va merge in curand la Istanbul pentru a incepe negocierile pentru preluarea unei noi echipe: "Nu ascund ca am discutat cu Dani Coman si cu Ioan Niculae. Vom mai discuta probabil saptamana viitoare. Dar cel mai plauzibil e sa merg in Turcia, de unde sunt oferte tentante. Probabil voi merge la Istanbul sa discut. Pentru liniste si relatii, Astra e cea mai ok pentru mine din Liga I. Dar as vrea si la Craiova, pentru felul meu de a fi, pentru suporteri , pentru atmosfera", puncta atunci Sumudica la DigiSport.Ultima formatie antrenata de fostul rapidist a fost Al Shabab in Arabia Saudita, acolo unde i-a avut elevi pe romanii Budescu si Gaman. In Romania, ultima data Sumudica a fost antrenorul Astrei, cu care a castigat titlul in 2016 si Cupa in 2017.D.A.