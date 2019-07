Marius Sumudica anunta ca sunt zero sanse ca Budescu sa se intoarca la FCSB si dezvaluie salariul urias al jucatorului: Trebuie sa fii nebun sa pleci

Ziare.

Sumudica a dezvaluit ca Budescu e in prezent foarte multumit de nivelul sau salarial de la Al Shabab, acolo unde castiga 1,8 milioane de euro pe sezon, fiind sanse extrem de mici sa plece din tarile arabe.S-a scris in ultima perioada ca Budescu ar fi tentat de o intoarcere la FCSB , sau ca fostul sau antrenor Sumudica l-ar dori in Turcia, la Gaziantep."Budescu are 1,8 milioane salariu. Cine sa ii dea banii astia? In Romania nu exista nimeni sa ii dea banii astia, oricat ar vrea Budescu sa se intoarca. Noi nu putem sa platim banii astia. El mai are 2 ani de contract, 3,6 milioane euro. I-am spus - trebuie sa fii nebun la cap sa pleci - Indiferent, si daca ma antrenez in parc de 3 ori, ce sa faci? Asta e. Stau sa imi iau banii, 3,6 milioane. Fiindca nu ma mai intalmesc cu banii astia. Sa vina in Romania pe 10-15 mii?", a vorbit Sumudica intr-o interventie la TelekomSport TV.Si CFR Cluj s-a interesat in aceasta vara de serviciile lui Budescu, care a spus insa clar ca ar vrea sa joace numai la FCSB, daca s-ar intoarce in Romania.El mai este coleg la Shabab si cu un alt roman, Valerica Gaman, fost coleg cu el si la Steaua goluri in 22 de partide are Budescu bifate la Al Shabab, din 2018.D.A.