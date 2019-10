Marius Sumudica, atac dur catre arbitraj dupa ultimul esec categoric suferit in Turcia

Ziare.

com

A fost 4-1 pentru lidera Trabzonspor, care a facut cam ce a vrut pe teren in partida cu Gaziantep, dupa un meci in care fostul star al lui Liverpool Daniel Sturridge a marcat un gol si a oferit o pasa de gol:Dupa meci, aflat la conferinta de presa, Sumudica a izbucnit la adresa arbitrajului din aceasta partida: "Cand vom juca acasa, vreau si eu un arbitraj precum cel pe care l-a avut Trabzonspor. Nu a ajutat echipa direct, dar a stiut cum sa conduca meciul intr-o singura directie.Noi am inceput prost acest meci. Nu e usor pentru o echipa care a urcat din a doua liga si care a jucat fara patru fotbalisti din echipa de start. Trebuie sa luptam mai mult, sa punem mai mult suflet. Nu se poate face fotbal fara sacrificii", a enuntat Sumudica, cel care la conferintele de presa si in interviurile pentru presa turca vorbeste in limba portugheza.Gaziantep e pe 8 in Turcia cu 11 puncte stranse, la doar 4 insa de lidera Trabzon. Sumudica s-a intors dupa doi ani in fotbalul otoman, dupa perioada petrecuta in 2017 la Kayserispor Alin Tosca a jucat integralist in aceasta partida de mai sus amintita la Gaziantep.D.A.