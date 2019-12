Marius Sumudica, conflict cu fanii lui Gaziantep dupa a doua infrangere in ultimele 3 etape din Turcia (Video)

Ziare.

com

Fanii si-au pierdut rabdarea se pare cu Sumudica, dupa o noua partida pierduta de favoritii lor, scor 1-2 acasa cu Denizlispor. Suporterii gazda l-au contestat pe Sumudica, care la final a fost la un pas de un conflict cu o parte dintre acestia.Sapunaru a fost titular pentru Denizli, fiind schimbat dupa minutul 48, in timp ce Alin Tosca a fost titular la Gaziantep si integralist pana la final, alaturi si de fostul stelist Junior Morais.Gaziantep Gazisehir ocupa locul 12 in campionat dupa 13 etape, cu 16 puncte acumulate.Chiar daca Gaziantep a deschis scorul in minutul 54, prin reusita lui Olarenwaju Kayode, oamenii de la Denizli au intors soarta partidei prin goluri marcate de Zakarya Bergdich (58) si Hadi Sacko (85).Denizlispor se afla pe pozitia a 9-a, avand 17 puncte obtinute.Imagini VIDEO cu cele 3 goluri le puteti urmari pe acest link Antrenorul roman a mai antrenat in Turcia si acum 2 sezoane, la Kayserispor , cand ii avea in subordine pe jucatorii romani Silviu Lung si Cristi Sapunaru, azi adversar la Denizli.