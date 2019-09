Marius Sumudica, critici dure din partea managerului de la Besiktas: "Il stim pe roman din anii trecuti"

Ziare.

Gaziantep a castigat un meci nebun, cu 5 goluri si trei eliminari, oaspetii marcand doua goluri in 60 de secunde si atacand in valuri pe final pentru a egala in extremis pe tabela, care arata un 3-0 linistitor in minutul 80.La finalul partidei insa, managerul celor de la Besiktas s-a plans de comportamentul lui Sumudica in timpul jocului: "Il cunoastem din anii trecuti pe antrenorul echipei adverse. Un antrenor bun, dar la finalul primei reprize le-a transmis jucatorilor sa traga de timp. Repriza a doua a fost foarte lenta si au inceput sa paseze cu portarul", a fost reactia la conferinta de presa a lui Ahmet Urkmezgil, manager la Besiktas.Dupa partida, a vorbit si Sumudica, care in stilul sau spectaculos, a afirmat ca echipa sa merita sa castige aceasta partida chiar si cu 9-2:Sumudica s-a intors in fotbalul turc dupa aventura de acum 2 ani de la Kayserispor , iar acum are 7 puncte la activ si este la doua distanta de lidera Alanyaspor.La Gaziantep au evoluat ca titulari si integralisti fostii fundasi de la FCSB Alin Tosca si Junior Morais.D.A.