Marius Sumudica, devastat la plecarea din Romania: "De multa vreme n-am mai plans atat"

Tehnicianul lui Gaziantep a plecat in Turcia, unde va petrece 14 zile in izolare."De multa vreme nu am mai plans atat ca in dimineata asta. Faptul ca trebuie sa plec de acasa, sa ma izolez 14 zile in Turcia ma afecteaza. Dar n-aveam ce face. O sa stau intr-un campus universitare, unde nu o sa am cablu TV. Dar mi-am luat la mine niste filme. Desi eu nu sunt cu filmele, mai mult cu popcorn-ul", a spus Sumudica, potrivit Digi Sport "Nu puteam sa nu ma intorc la Gaziantep. Oamenii m-au respectat foarte mult acolo si e normal sa ma comport si eu la fel. Au fost niste idioti cei care au scris ca ma dau afara", a adaugat tehnicianul roman.11 mai e data la care este preconizata reluare antrenamentelor echipelor din prima divizie de fotbal a Turciei.Marius Sumudica (49 de ani) o antreneaza pe Gazisehir Gaziantep din vara anului trecut.