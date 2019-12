Marius Sumudica explica de ce isi ia cetatenia turca

Ziare.

com

Antrenorul lui Gaziantep afirma ca oficialii clubului i-au propus acest lucru si a acceptat pe loc. Totusi, Sumudica a mentionat ca nu va renunta la cetatenia romana."Da, mi-au propus acest lucru si am acceptat. La un moment dat, nu stiu cum a venit vorba, spuneau ca in liga a doua nu au voie antrenorii straini. Si i-am intrebat 'ce, va e frica sa nu retrogradam?'. Nu, ca nici nu se gandesc la asa ceva si ca ce dovada mai buna de incredere vreau decat cea ca mi s-a prelungit contractul. Si am zis ca gluma, negluma o sa depun actele.Am vazut ca a scris cineva ca nu se stie daca nu cumva renunt la cetatenia romana. Nu, dom'ne, asa ceva nu se va intampla niciodata! Pai, eu sunt d-ala de se ridica parul pe mine la imn, imi dau lacrimile cand sportul romanesc obtine vreo superperformanta. Niciodata!", a spus Sumudica pentru DigiSport Marius Sumudica a preluat-o pe Gaziantep in luna iunie si are ca obiectiv o clasare in primele 10.Dupa un inceput bun de sezon, formatia sa a ajuns pe pozitia a 12-a in campionat El si-a prelungit recent contractul cu Gaziantep pana in 2021.C.S.