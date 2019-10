Marius Sumudica face o promisiune nebuna dupa ultimul rezultat bifat in Turcia

Ziare.

com

Dupa aceasta partida, consumata pe banca celor de la Gaziantep, o nou-promovata in prima liga otomana, Sumudica le-a raspuns contestatarilor si a anuntat ca se retrage din antrenorat, daca retrogradeaza cu Gazisehir Gaziantep in liga a doua turca."Un ziarist a scris ca Gaziantep nu va rezista in Super Lig cu mine pe banca. Sunt gata sa fac un pariu. Daca echipa asta retrogradeaza cu mine, ma retrag! Nu mai antrenez niciodata! Dar, in cazul in care nu picam, sa nu mai scrie, sa renunte. Sa aiba caracter si sa plece din presa. Astept un raspuns", a fost reactia lui Sumudica la conferinta de presa de dupa meci.Dupa 9 etape consumate in campionatul turc de fotbal, Gaziantep ocupa locul al noualea, cu 12 puncte."Gaziantep a jucat mai bine decat echipa de pe locul 1. Cu toata modestia, nu s-a vazut care e prima in Turcia. Mi-au lipsit cinci titulari. Daca ii aveam pe toti, castigam usor", a mai adaugat tehnicianul roman la conferinta amintita mai sus.Cisse a marcat pentru Alanya in minutul 33, dar Jean-Armel Kana-Biyik a restabilit egalitatea in minutul 90+1 cu o lovitura de cap.Pentru echipa lui Marius Sumudica urmeaza o partida in deplasare cu Ankaragucu, locul 14 in ierarhie.D.A.