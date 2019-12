Marius Sumudica isi ia o noua cetatenie

Ziare.

com

Anuntul a fost facut de presedintele clubului Gaziantep, Mehmet Buyukeksi, care a dezvaluit ca Sumudica a luat aceasta decizie deoarece "se simte ca un turc", informeaza Milliyet. Astfel, oficialii lui Gaziantep au inceput deja formalitatile pentru ca Sumudica sa primeasca si cetatenia turca.Marius Sumudica a preluat-o pe Gaziantep in luna iunie si are ca obiectiv o clasare in primele 10.Dupa un inceput bun de sezon, formatia sa a ajuns pe pozitia a 12-a in campionat El si-a prelungit recent contractul cu Gaziantep pana in 2021.C.S.