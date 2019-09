Marius Sumudica, meci nebun in Turcia. A invins-o pe Besiktas dupa o partida cu cinci goluri, trei eliminari si un final dramatic (Video)

Ziare.

Cei de la Gaziantep au invins cu 3-2 pe una dintre mereu favoritele la titlu in Turcia, dupa un meci care s-a soldat cu 3 eliminari si care s-a terminat cu 9 minute de prelungire.Gaziantep Gazisehir, formatie nou-promovata in Turcia, la care au fost titulari si integralisti fundasii Alin Tosca si Junior Morais, a deschis scorul in minutul 8 prin Patrick Twumasi, gol din penalti, faza la care vicecampionul mondial croat Domagoj Vida a luat cartonas rosu.Guray Vural a facut apoi 2-0 cu un sut frumos la coltul lung, de la 16 metri. A urmat un conflict intre Elneny, de la oaspeti, si Kayode de la Gaziantep, care ambii au fost eliminati in minutul 75.Si se parea ca golul marcat de Chibsah in minutul 80 va aduce linistea definitiv la 3-0.Totusi, in 60 de secunde, Besiktas a marcat de 2 ori in minutul 83. Umut Nayir si Atiba Hutchinson, la actiunea imediat urmatoare, au reaprins sperantele oaspetilor.Pana la urma insa, gazdele au rezistat presiunii puse de Besiktas pe final de meci si au castigat un meci de mare lupta. Gaziantep urca pe 6 in clasament, peste Galata si Besiktas, cu 7 puncte la activ, la doua doar distanta de surprinzatorul lider Alanyaspor.Cele 5 goluri le puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link Sumudica s-a intors in fotbalul turc dupa ce acum doi ani a antrenat-o in prima liga pe Kayserispor