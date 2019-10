Marius Sumudica, umilit in Turcia, pe banca lui Gaziantep

Ziare.

Trabzonspor a castigat partida din etapa cu numarul 8 din Super Lig, scor 4-1 cu cei de la Gazisehir Gaziantep, echipa condusa de pe banca tehnica de Marius Sumudica.Fostul mare jucator al lui Liverpool, Daniel Sturridge a deschis balul cu un gol in minutul 9, profitand de pasa "cosmarului" Romaniei de acum cateva zile, din partida Romania - Norvegia 1-1, e vorba Alexander Sorloth, atacantul care a egalat la 1 in prelungirile meciului din preliminariile EURO 2020, de marti seara.Acelasi Sorloth a marcat pentru 2-0 in minutul 14, dupa o pasa a lui Sturridge acum. Jose Sosa si Yusuf Sari au marcat celelalte doua goluri ale gazdelor, in timp ce pentru Sumudica si ai sai singurul gol a fost reusit de Jefferson in minutul 54.Trabzonspor e lidera Turciei cu 15 puncte, in timp ce Gaziantep ocupa locul 8, cu 11 lungimi.Echipele de start: Alin Tosca a fost titular si integralist la oaspeti, el venind in Turcia de la ultima sa aventura la PAOK Salonic, cu care a bifat eventul sezonul trecut in Grecia.Nu a fost singurul rezultat negativ inregistrat de un roman sambata seara in Europa, dupa ce si Ianis Hagi a pierdut cu Genk derbiul cu Standard Liege , scor 0-1, fiind si accidentat si scos de pe teren prematur:Gaziantep a avut si un om eliminat in meciul de mai sus, pe Kayode, rosu direct in minutul 84. Golurile le puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link