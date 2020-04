Oficialii lui Gaziantep neaga vehement despartirea de Marius Sumudica

Ziare.

Presedintele turcilor a dat asigurari ca romanul va continua la echipa, dupa ce presa din Turcia a dezvaluit sambata un scenariu surprinzator. Si acela conform caruia presedintele clubului s-ar fi intalnit cu Costel Galca , fost antrenor si jucator la Steaua , in prezent antrenor in Danemarca la Vejle, pentru a-l inlocui pe Sumudica."Sumudica este acum in Romania si trebuie sa treaca prin aceasta perioada dura, ca noi toti. Stirile de genul asta au mai fost in presa de la noi. Sunt oameni care ma suna sa ma intrebe daca aducem un alt antrenor. Este complet gresit. Suntem foarte multumiti de Sumudica si mai avem mult de lucru", a fost declaratia lui Muslum Ozmen, presedinte la Gaziantep, pentru portalul otoman Haber Sport.Cotidianul Fotomac anunta faptul ca Sumudica ar urma sa se intoarca la club saptamana viitoare.Cu el pe banca, Gaziantep este pe locul 9 in Turcia, la jumatatea clasamentului. El are in formatie doi romani, pe Alin Tosca , fost capitan la FCSB , dar si pe Alex Maxim, adus din Germania, de la Mainz.Citeste si:D.A.