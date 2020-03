Presedintele lui Gaziantep intervine in cazul lui Marius Sumudica, plecat fara acordul clubului din Turcia: Ce decizie a luat

Ziare.

Sumudica a plecat din Turcia din cauza pandemiei de coronavirus, temandu-se pentru sanatatea sa."Am discutat cu Sumudica inainte si dupa plecarea sa. In decembrie a avut pneumonie si a urmat tratament, atat in Romania, cat si in Turcia", a declarat presedintele clubului, Mehmet Buyukeksi, pe site-ul oficial al echipei.Buyukeksi a precizat ca Sumudica i-a trimis un mesaj in care ii comunicat faptul ca in prezent se afla in Romania, care are 576 de cazuri confirmate de coronavirus si sapte decese.Sumudica, 49 de ani, a venit vineri in Romania cu un zbor privat, fara a informa conducerea clubului, a mentionat Buyukeksi.Turcia are in prezent 1.236 de cazuri pozitive la Covid-19, virusul fiind un risc in special pentru persoanele cu probleme respiratorii.Campionatul Turciei a fost intrerupt dupa etapa a 26-a, care s-a incheiat pe 16 martie. Gazisehir Gaziantep FK ocupa locul 9 in clasament, cu 32 de puncte.