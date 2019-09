Prima reactie a lui Marius Sumudica dupa o victorie nebuna in Turcia, in fata lui Besiktas

Ziare.

com

Asa cum il stim, Sumudica a facut spectacol si la conferinta de presa, spunand despre elevii sai ca au dominat cu autoritate jocul si ca scorul trebuia sa se termine de fapt 9-2."Inainte de meci, a vorbit antrenorul lui Besiktas. Acum, ar fi trebuit sa se termine 9-2. Am avut trei ocazii singuri cu portarul. Am fost mai buni. In prima etapa am incercat sa joc cu trei stoperi. Acum, am jucat cu patru stoperi. Le-am aratat jucatorilor mei ce sa faca atunci cand au mingea. Ii felicit pe fanii care au venit, imi felicit jucatorii. Ii multumesc lui Adil Konukoglu, cel care a plecat din functia de presedinte si i-am oferit, de asemenea, un cadou noului nostru presedinte", a vorbit fostul antrenor de la FC Vaslui sau Rapid , la aceasta conferinta, pe care o puteti vedea in intregime mai jos:Gaziantep e pe 6 acum in clasament, cu 7 puncte la activ, la doua puncte distanta de lidera Alanyaspor.Sumudica a mai antrenat in fotbalul turc si in 2017, pe vremea cand ocupa banca tehnica la Kayserispor si ii avea in teren pe romanii Lung si Sapunaru.Si la Gaziantep Sumudica a adus un roman in aceasta vara, e vorba de fundasul Alin Tosca , de la PAOK Salonic.D.A.