Prima victorie pentru Sumudica la Gaziantep dupa mai bine de o luna. Bataie generala intre oamenii celor doua banci tehnice (Video)

Meciul in care Marius Sumudica si-a ispasit etapa de suspendare a coincis si cu o prima victorie venita dupa multa vreme a lui Gaziantep. Formatia lui Sumi a invins chiar fosta echipa antrenata de roman in Turcia, acum 2 sezoane, Kayserispor A fost 3-0 pentru GK, Alin Tosca si Junior Morais trecand de echipa lui Silviu Lung, integralist, dupa goluri marcate de Guray Vural (min. 67) si Olarenwaju Kayode (min. 72 si 93).E prima victorie pentru Gaziantep, dupa multa vreme, caci echipa castigase ultima data pe patru noiembrie, 2-1 cu Ankaragucu. In aceasta perioada, Gaziantep a pierdut si mansa tur a saisprezecimilor Cupei Turciei, 1-2 cu echipa din liga a treia, Kirklarelispor.A fost o partida plina de incidente totusi, chiar daca Sumudica, suspendat, a luat loc in tribune.In partea secunda, membrii din staff-ul celor doua formatii au fost aproape de o bataie generala, in zona bancilor tehnice, iar unul dintre secunzii lui Sumudica a fost si eliminat.Romanul a luat loc in tribune duminica dupa criza de nervi din partida cu Konyaspor, el fiind suspendat o partida si primind atunci si o amenda de 2000 de euro.Cele trei goluri ale meciului, dar si faza cu conflictul dintre cele doua tabere de pe banca tehnica le puteti urmari in imagini VIDEO pe linkul acesta Gaziantep urca pe 10 dupa 15 etape consumate in Turcia, avand 20 de puncte la activ.