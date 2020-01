Primele reactii ale lui Marius Sumudica, dupa infrangerea dramatica a echipei sale cu Fenerbahce (Video)

Ziare.

Gaziantep are deja doua meciuri la rand fara victorie, dupa o serie de doua victorii consecutive. Fener a trecut cu 2-0 in deplasarea de la Gazisehir, ambele goluri fiind marcate in partea secunda, prin Kruse in minutul 51 si Muriqi in minutul 92.Echipa lui Sumudica putea incheia dramatic totusi la egalitate, dar a avut un gol anulat de VAR in minutul 87, gol marcat de Twumasi.Cele mai importante faze VIDEO din partida pot fi urmarite aici Sumudica s-a asezat in genunchi pe teren in timpul partidei nebune cu Fener, fiind extrem de dezamagit de acest rezultat. Fanii l-au chemat insa la salut dupa partida, el raspunzand cu euforie."Nu meritam infrangerea, am fost mai buni repriza a doua. Am avut ocazii, am ratate sanse clare si am dominat jocul. Nu cred ca meritam sa pierdem!", a spus antrenorul lui Gaziantep, Sumudica, la conferinta de presa de dupa joc.Mai trebuie adaugat faptul ca Muriqi, marcatorul celui de-al doilea gol al lui Fener, a fost si eliminat in minutul 95.La gazde, Junior Morais si Alin Tosca au fost titulari si integralisti. Gaziantep e pe 9 in Turcia dupa 18 etape cu 24 de puncte, in timp ce trupa din Istanbul in galben si albastru ocupa locul 3, cu 34 de lungimi, la 3 de lidera surpriza Sivasspor.D.A.