Probleme de sanatate pentru Sumudica: Nu poate sa revina in Turcia

Tehnicianul a racit destul de tare cand se afla in Turcia, fiind diagnosticat cu bronhopneumonie.A revenit in tara pentru a fi alaturi de familie de Craciun, insa s-a simtit in continuare rau si a ajuns la Spitalul de Urgenta Floreasca din cauza febrei mari, medicii transmitandu-i ca trebuie sa se linisteasca o perioada."Nu stiu unde am putut sa racesc atat de rau. Mai degraba e un virus. Sper sa pot ajunge cat mai repede la Gaziantep si sa imi reiau activitatea", a declarat Sumudica pentru DigiSport Antrenorul ar fi trebuit sa revina in Turcia miercuri, chiar de Craciun, insa isi va amana plecarea spre Gaziantep pana la ameliorarea starii de sanatate.