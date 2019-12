Reactia lui Marius Sumudica dupa inca o victorie nebuna in Turcia, pe banca lui Gaziantep

Ziare.

Un rezultat care o mentine pe echipa sa in prima jumatate a clasamentului otoman, desi partida nu a fost una lipsita de emotii, chiar daca gruparea din Gazisehir avea 4-1 la pauza.Kasimpasa a avut un final fierbinte de meci, a marcat doua goluri pe final de partida si putea egala in final la patru, intr-unul dintre cele mai frumoase jocuri din acest sezon din Turcia, sezon care a ajuns la etapa cu numarul 16."Am promis ca o sa castigam 20-21 de puncte in prima jumatate a campionatului. Avem deja 23. Imi felicit jucatorii, fanii si staff-ul meu.Ne asteapta un meci greu cu Malatyaspor, saptamana viitoare. Orice se poate intampla in acest campionat ", a vorbit Sumudica, la conferinta de presa de dupa joc.Intrebat care ar fi obiectivul sau in acest sezon pe banca lui Gaziantep, Sumi a raspuns foarte sincer, acela de a pastra Gaziantep in prima liga: "Asta mi se cere si prin contract. Daca salvez echipa, voi continua aici si anul viitor. Vreau sa continuam sa castigam puncte si sa aduc bani la clubul acesta", a mai adaugat tehnicianul roman.Sumudica s-a intors in acest sezon in Turcia, in prima liga, dupa ce acum doua sezoane era pe banca lui Kayserispor , acolo unde ii avea ca elevi pe romanii Silviu Lung si Cristi Sapunaru.Acum, in clasament, Gaziantep e pe locul 10 cu 23 de puncte la activ.D.A.