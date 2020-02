Reactia lui Marius Sumudica dupa meciul in care a umilit liderul la zi din Turcia, cu Alex Maxim omul partidei

Ziare.

Maxim a marcat doua goluri si a creat si faza celui de-al treilea, gol marcat de Demir in prima parte, in minutul 39."Ii stiam pe cei doi jucatori veniti acum. Au trecut repede peste adaptare. Asta s-a vazut in meciul nostru. Ne asteapta o seara frumoasa. Il stiam pe Maxim dinainte.Suntem o familie aici si asta s-a vazut azi. Nu ma asteptam la un asemenea rezultat. Eu am facut toate transferurile. Sunt un castigator", a vorbit Sumudica entuziasmat dupa partida castigata cu Sivasspor, 5-1, conform televiziunii DigiSport El explicase anterior si de ce a venit Maxim la Gaziantep, desi era in lotul unei formatii de Bundesliga, FSV Mainz: "Maxim are un salariu foarte mare in Germania si a renuntat la o mare parte din el. Nu exista niciun salariu in Romania echivalent cu suma la care Maxim a renuntat pentru 4 luni, ca sa vina sa joace aici.A renuntat la 300-400.000 de euro numai pentru a veni aici. Cred ca Maxim va face parte din echipa nationala , pentru ca si-a dorit asta si a renuntat la partea financiara pentru asta", a mai adaugat fostul tehnician de la FC Vaslui sau Rapid Dupa aceasta victorie, Sumudica si ai sai urca pe 9 in clasamentul otoman, cu 27 de puncte la activ. Inainte de startul rundei, Sivass avea doar doua puncte avans fata de Istanbul BB, la sefia Turciei.Citeste si:D.A.