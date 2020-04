Reactia lui Sumudica atunci cand a aflat ca turcii vor sa-l dea afara pentru ca a fugit din tara

Ziare.

Sumudica spune ca nu stie inca nimic, dar ca nu exclude o despartire de Gaziantep."Am aflat ca astazi s-a stabilit in Turcia ca pe 12 iunie sa inceapa campionatul, ceea ce inseamna ca pe 5 mai eu trebuie sa incep pregatirea. Astept insa detalii de la club, mai ales ca este posibil sa intru in carantina cand ajung acolo.Am auzit ca ar fi aparut aceasta stire legata de mine. Ce sa spun? Orice se poate intampla, cata vreme sunt respectate clauzele contractuale. Asa cum pot pleca eu, si ei ma pot da afara. Dar pana una, alta eu stiu ca sunt antrenorul cu care Gaziantep a obtinut rezultate bune si care se afla in obiectiv", a spus Sumudica pentru DigiSport Publicatia turca Fanatik a anuntat vineri ca oficialii formatiei se gandesc sa-l demita pe Sumudica si sa-l aduca pe Constantin Galca in locul sau.Sefii lui Gaziantep sunt suparati ca Marius Sumudica a parasit Turcia fara acceptul sau.Marius Sumudica o antreneaza pe Gaziantep din vara anului trecut.De partea cealalta, Galca o pregateste in prezent pe echipa daneza Vejle Boldklub.C.S.