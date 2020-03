Reactia lui Sumudica dupa decizia luata joi in Turcia

Ziare.

Marius Sumudica, antrenorul lui Gaziantep, a confirmat informatia, insa spune ca nu stie inca daca va reveni in Romania."Le-am dat jucatorilor liber pana luni. Vineri urmeaza sa fie luata o decizie legata de perioada de intrerupere. In functie de asta o sa vedem cata vreme intram in vacanta. Eu nu stiu ce o sa fac. Daca intreruperea va fi mare, probabil ca o sa vin acasa. Nu stiu, deocamdata trebuie sa vad", a spus Sumudica pentru Digi Sport Turcia era printre ultimele tari din Europa care inca mai permitea disputarea evenimentelor sportive.192 de cazuri si 3 morti s-au inregistrat in Turcia din cauza coronavirusului.