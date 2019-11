Reactia lui Sumudica dupa infrangerea echipei sale cu Galatasaray: Eu nu sunt Zidane

Ziare.

Antrenorul roman trecut si pe la Rapid FC Vaslui sau Kayserispor a fost invins cu 2-0 de catre Galata, echipa unde Florin Andone a inceput partida ca titular dar s-a accidentat brusc in minutul 8 si a fost scos de pe teren:Cele doua goluri au fost marcate de Bayram si Feghouli in minutele 22 si 43.La gazde romanul Tosca a fost titular si integralist, de asemenea si Junior Morais, fostul jucator stelist, fundas stanga.Dupa aceasta partida, Sumudica a vorbit la conferinta de presa de dupa joc, explicand ca diferenta de valoare dintre cele doua echipe este uriasa, iar el nu se poate compara cu marii antrenori ai Europei, precum Zidane: "Am avut ocaziile noastre in repriza secunda, dar am pierdut in fata unei echipe mai bune decat a noastra. A fost greu pentru ei sa piarda cu Real Madrid cu 6-0. Dar noi nu suntem Real Madrid si eu nu sunt Zidane. Valoarea de piata a adversarilor nostri e de 125 de milioane de euro. Echipa noastra valoreaza mai putin", a fost reactia lui Sumudica.La capatul partidei de mai sus, Gaziantep este pe 9, cu 15 puncte, la egalitate cu Besiktas, in timp ce Galata ocupa locul 4 cu 19 lungimi acumulate.D.A.