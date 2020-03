Reactia nervoasa a lui Marius Sumudica dupa ultimul esec al lui Gaziantep in Turcia

Ziare.

1-0 a fost scorul pentru Alanyaspor, baietii lui Sumudica nemaifiind in stare sa repete jocul bun de etapa trecuta cu liderul Trabzon, scor 1-1."Daca exista un jucator care vrea sa doarma, sa doarma! Se vorbeste despre coronavirus continuu. Coronavirus, coronavirus... Nimic altceva. Jucatorii nu se pot concentra pe fotbal! Portarul celor de la Alanya tragea de timp iar eu m-am dus si i-am spus asta arbitrului. Iar arbitrul, in loc sa-l avertizeze pe portarul celor de la Alania, mi-a aratat mie cartonasul galben", a izbucnit nervos antrenorul roman, la flash-interviul realizat pentru o televiziune turca, dupa joc.Gaziantep este pe locul 9 in Turcia, un campionat care nu s-a intrerupt inca din cauza pandemiei de coronavirus, dar in care se joaca un fotbal trist, cu portile inchise. 48 de campionate europene au fost suspendate in ultima perioada.Citeste si:"In Turcia sunt cinci cazuri, toate in aceeasi familie. Asta nu mai e fotbal, nu neaparat pentru ca am pierdut eu. De trei zile se vorbeste doar despre acest virus. Am 14 jucatori straini cu familii in tari cu multe cazuri. Altfel, noi am dominat meciul cu Alanyaspor, doar ca n-am bagat mingea in poarta", a mai aduagat "Sumi", de data aceasta pentru DigiSport.D.A.