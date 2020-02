Reactie dura a lui Marius Sumudica dupa ultimul esec din Turcia cu Besiktas: "Gaziantep a ajuns sa deranjeze"

Ziare.

Gaziantep a pierdut sec cu 3-0 in fata lui Besiktas, in runda curenta din Superlig, toate golurile venind in partea secunda, prin Yilmaz in minutul 52 din penalti, Boateng in minutul 70 si Lens in minutul 94.Dupa meci, la conferinta de presa, Sumudica a fost un car de nervi si a explodat la adresa arbitrilor: "Am un gust amar dupa acest meci. Am jucat bine in prima repriza, ne-am creat ocazii, adversarii au ratat si ei, insa era 0-0. A fost o executie in direct! O executie! Acum am o imagine clara. VAR-ul distruge fotbalul", puncta tehnicianul roman de 48 de ani.Sumudica s-a referit mai sus mai ales la adresa primului gol, venit dupa un penalti primit prin VAR de catre echipa in alb si negru. Un fundas al lui Gaziantep a deviat mingea in propriul careu cu mana, care era insa, asa cum se spune in fotbal, lipita de corp, asa ca nu se impunea acordarea unei lovituri de la 11 metri."VAR-ul ne-a facut rau cu Fenerbahce. Din cauza VAR am pierdut cu Genclerbirligi. Acum, la fel. E penalti cand duci mana intr-o pozitie nefireasca. Dar jucatorul meu avea mana lipita. De ce sa dai penalti?", a punctat fostul manager de la Rapid sau FC Vaslui. Alin Tosca si Alex Maxim au fost titulari si integralisti la echipa lui "Sumi". Etapa trecuta, Gaziantep trecea de lidera Sivasspor cu 5-1. In prezent, in clasament, echipa in rosu si negru ocupa locul 9, cu 27 de puncte."Gaziantep deranjeaza pe cineva. Nu se mai poate continua asa. Trebuie sa oprim totul. Muncim degeaba. Pentru nimic", a tinut sa incheie antrenorul roman.Citeste si:D.A.