Sumudica a explodat in Turcia: "Problema e ca sunt roman?"

Ziare.

com

Tehnicianul roman a acuzat anularea unui gol regulamentar inscris de Papy Djilobodji la scorul de 0-0 si a cerut explicatii.El acuza brigada de arbitri ca nu a cerut sa vada reluarile fazei, anuland un gol valabil in opinia lui."Gaziantep este o echipa care joaca fotbal, care joaca pe teren. Uitati-va! Uitati-va la video! Ce este asta? De ce? Un gol normal, de ce a anulat golul? De ce nu a analizat VAR?Eu vreau sa ii intreb pe toti oamenii care stiu fotbal. Sa primesc o explicatie pentru acest gol. Eu sunt strain aici. Mereu am spus ca arbitrii turci sunt mai buni decat arbitrii romani. Problema este ca sunt roman si nu sunt turc? Vreau sa intreb si eu de ce a anulat golul din prima repriza. De ce?", a acuzat Sumudica in interviul de dupa meci.Gazisehir Gaziantep a ajuns pe locul 3 in clasamentul Superligii din Turcia dupa aceasta remiza, insa antrenorul roman este nemultumit pentru ca a pierdut doua puncte importante.M.D.