Sumudica a gasit decarul perfect pentru nationala Romaniei: Nu cred ca mai exista in lume unul ca el

Sumudica afirma ca Ianis l-a convins ca trebuie sa primeasca acest tricou, prin evolutiile din ultima vreme."Eu am spus, Ianis Hagi, mie-mi place foarte mult, nu-mi placea la inceput si spun sincer. A crescut foarte mult dupa perioada Fiorentina , a crescut si mai mult dupa ce s-a intors la Viitorul . Eu nu cred ca exista in lume si nu exagerez, un jucator care sa bata cornere cu ambele picioare la fel de bine.Nu cred ca exista, nici Gica cand juca nu era. Eu eram copil de mingi si nu era. Astea sunt lucruri care te ajuta foarte mult, sa nu te muti de pe un picior pe altul. Daca vreti un raspuns cu numarul 10, cred ca Ianis Hagi ar putea fi numarul 10 la nationala", a spus Marius Sumudica, potrivit Sport.ro La precedentele meciuri disputate in tricoul nationalei, Ianis a purtat numarul 11, in timp ce numarul 10 a fost impartit de Gicu Grozav si Alex Maxim.Ianis are 6 meciuri pentru nationala mare a Romaniei, fara sa marcheze vreun gol.C.S.