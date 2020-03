Sumudica a platit 50.000 de euro pentru a pleca de urgenta din Turcia

Ziare.

La doar o zi dupa ce evenimentele sportive din Turcia au fost suspendate din cauza pandemiei de coronavirus, antrenorul roman si ceilalti romani de la Gaziantep s-au intors in Romania la bordul unui avion privat.Potrivit Digi Sport, antrenorul in varsta de 49 de ani a platit 50.000 de euro pentru zbor."La forma grava de pneumonie pe care am avut-o de Sarbatori cred ca riscam mult prea mult. Eu am mai spus in gluma ca am fost primul care a avut coronavirus, dar in ultima vreme nu mai sunt sigur ca a fost o gluma. Ce puteam sa facem? In hotelul in care stateam, unul cu 600 de camere, mai eram doar noi cinci. Au si inchis aripa unde eram si trebuia sa ne mutam. 85 la suta din personal ramasese acasa ...", a spus Sumudica la Digi Sport "Cum sa raman? Ma rog la Dumnezeu ca totul sa fie sub control in Turcia, sa se treaca peste asta si sa ne putem reapuca de fotbal. Le-am si spus ca sunt gata sa ma intorc, nici nu mi-am luat toate lucrurile de acolo. S-au suparat, ii inteleg pe de-o parte, dar cred ca si noi trebuie sa fim intelesi. Mai ales ca nimic nu este sigur, nu se stie cand se vor relua antrenamentele", a adaugat acesta.Vezi: Reactia lui Sumudica dupa decizia luata joi in Turcia Marius Sumudica o antreneaza pe Gaziantep din vara anului trecut.Contractul sau expira in 2021.