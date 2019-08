Sumudica a suferit o infrangere usturatoare la revenirea in Turcia

Ziare.

In prima etapa a campionatului Turciei, echipa lui Sumudica a fost invinsa cu 5-0 pe terenul lui Fenerbahce.In primele 24 de minute cei de la Fenerbahce au avut trei penaltiuri, dar unul l-au ratat.Golurile lui Fenerbahce au fost marcate de Moses (6 penalti), Muriqi (17), Belezoglu (24), Dirar (74) si Ozdogan.Sumudica a preluat echipa in aceasta vara si le-a propus baskanilor ca o va duce in Europa League.Etapa urmatoare, Gaziantep va primi vizita lui Genclerbirligi, luni de la ora 20:00.C.S.