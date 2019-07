Sumudica anunta transferul unui international roman in Turcia: "Acum face vizita medicala"

Ziare.

Fundasul stanga Alin Tosca, liber de contract dupa despartirea de Betis Sevilla, va semna pe doi ani cu gruparea turca."La ora asta face vizita medicala si va semna cu noi. Ma bucur mult ca s-a rezolvat, chiar aveam nevoie de un fundas cu experienta lui. Sunt convins ca o sa ne ajute si ca va reveni si la echipa nationala", a anuntat Sumudica pentru Digi Sport Alin Tosca are 27 de ani si in sezonul trecut a jucat sub forma de imprumut in Grecia, la PAOK Salonic, unde a fost antrenat de Razvan Lucescu.In cariera sa, Tosca a mai trecut pe la FCSB, Unirea Urziceni, Sageata Navodari, Viitorul Constanta, Betis Sevilla si Benevento.Are 16 prezente in nationala mare a Romaniei.