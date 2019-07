Sumudica are planuri mari in Turcia: Vrea sa transfere o intreaga echipa!

Ziare.

Dupa ce formatia turca a oficializat transferul lui Junior Morais, de la FCSB , tehnicianul roman spune ca vrea inca 10 jucatori noi pana cand va pleca in primul stagiu de pregatire!"Va fi o responsabilitate mare, pentru ca nu va fi usor singur printre alti 17 antrenori turci. De aceea eu am o responsabilitate si mai mare, mai suntem putin si in urma cu jucatorii. Ne gandim, analizam si tocmai de aceea nu facem inca multe transferuri, pentru ca eu imi doresc jucatori de mare nivel.Cineva a zis ca nu am scoala internationala. Altcineva vrea multi bani. Altcineva crede ca avem un patron foarte bogat si vrea sa dubleze pretul. Din varii motive. Vreau sa aduc fotbalisti care sa joace cu inima. Si pana in ziua de 14, cand plecam in cantonament, vom mai aduce aproximativ 8-10 jucatori", a spus Sumudica, citat de Telekomsport Marius Sumudica a fost numit recent pe banca tehnica a celor de la Gaziantep si are ca obiectiv un loc in primele 10 echipe din Superliga la finalul sezonului.Prima mutare a romanului a fost aducerea lui Junior Morais, brazilianul in varsta de 32 de ani costand 600 de mii de euro.