Sumudica dezvaluie ce mesaj i-au transmis baskanii lui Gaziantep dupa ce au intrat in vestiarul echipei

Romanul a explicat ca seful clubului a intrat in vestiar doar pentru a le transmite jucatorilor ca antrenorul este cel care hotaraste si ca singura implicare din loja este cea de a plati salariile."Baskanul a intrat ieri in cabina, de exemplu, si a spus:. In rest, aici raspunde antrenorul si el face tot ce stie fiindca stie cel mai bine ce are de facut", a povestit Marius Sumudica pentru TelekomSport.Sumudica este pe cai mari in Turcia, la Gaziantep, acolo unde obtine rezultate impresionante cu formatia nou-promovata in prima liga.El a dezvaluit recent ca va semna un nou contract cu aceasta echipa, noua intelegere intinzandu-se pe doi ani.