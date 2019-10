Sumudica dezvaluie ce oferta n-ar putea sa refuze: "Vin pe jos!"

Ziare.

Tehnicianul marturiseste ca isi doreste atat de mult sa antreneze echipa nationala incat ar veni pe jos pana in tara daca ar primi aceasta propunere."Nu pot sa refuz nationala. Vin pe jos! Cum sa refuz asa ceva? Pentru mine, echipa nationala e echipa poporului! E tara mea! Fotbalul romanesc mi-a dat totul si niciodata n-o sa uit. Indiferent de cati bani am castigat in Golf sau in Turcia, pentru mine, Romania e Romania", a declarat Marius Sumudica pentru gsp.ro In prezent, echipa nationala este pregatita de Cosmin Contra, insa acesta are sanse mari sa fie demis pana la finalul anului.Obiectivul sau este calificarea la Campionatul European din 2020, iar Romania are nevoie de 4 puncte din meciurile cu Spania si Suedia pentru a atinge acest obiectiv.Daca actualul selectioner va fi dat afara, FRF va trebui sa aleaga rapid un nou antrenor care sa ii urmeze in functie lui Contra si care sa pregateasca nationala pentru Liga Natiunilor.