Sumudica dezvaluie cum si-a angajat fiul: "Statea pana la 3-4 dimineata jucandu-se!"

Sumudica sustine ca baiatul sau a invatat meserie jucandu-se, astfel ca a ajuns sa cunoasca toti fotbalistii din Turcia.Tehnicianul afirma ca Sumudica junior s-a scolit apoi in Portugalia si in Anglia, avand un CV impresionant pentru varsta lui."Baiatul e cu mine, e metodistul meu. Pe baiatul meu l-am certat toata viata ca statea pana la 3-4 dimineata jucandu-se. Stia toti jucatorii, mai bine ca mine. Eram innebunit! Juca cu unii si acum ma ajuta enorm. Ma ajuta cu datele statistice, cu adversarii. Am castigat un om.Am mare incredere in el. A venit cu CV-ul! Are scoala in Portugalia si in Anglia. Are cursuri facute. Cursuri pe statistica, tot ce inseamna date. Nu l-am angajat asa, << Hai, ba, vino! >> El imi da datele si la antrenamentele mele. Aveam nevoie de un om in care sa am incredere.Tot staff-ul meu sta la hotel. La cinci stele! Indiferent daca facem un efort financiar, toti stam acolo. Vreau sa vorbesc cu ei zi de zi. Nu putem sa ii vad doar la antrenamente. Noi stam de vorba, ne pregatim antrenamentele. Sunt un om care ma manisfest! Am sase oameni ai mei. Peste tot ma duc cu ei", a declarat Sumudica, conform gsp.ro Sumudica si-a prelungit recent contractul cu formatia turca, iar fiul sau ramane in staff in rolul de analist.