Sumudica, la un pas sa transfere un roman in Turcia

Tehnicianul a marturisit ca echipa sa se afla in negocieri avansate cu cei de la Anderlecht pentru transferul lui Alex Chipciu."Vreau sa il iau pe Chipciu de la Anderlecht si suntem in discutii foarte avansate", a declarat Sumudica pentru ProTV.In varsta de 30 de ani, Alex Chipciu este rezerva la Anderlecht, acolo unde are sanse minime de a evolua in partea a doua a campionatului.Astfel, fotbalistul ar fi dispus sa plece, iar belgienii sunt gata sa renunte la serviciile lui.M.D.