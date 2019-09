Sumudica, noul selectioner al Romaniei? Antrenorul ar fi inceput deja negocierile cu FRF!

Ziare.

Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie ca forul condus de Razvan Burleanu a inceput sa caute alternative la Cosmin Contra in cazul in care nationala noastra nu se califica la Euro 2020.Primul nume de pe lista ar fi cel al lui Marius Sumudica, iar discutiile de principiu au inceput deja.Chiar daca nu s-a negociat vreun contract, tehnicianul turcilor de la Gazisehir Gaziantep s-a aratat interesat de posibilitatea de a prelua prima reprezentativa, iar "federalii" il au ca prima varianta de rezerva in cazul unui esec in preliminariile pentru Campionatul European la care vom fi pentru prima data in istorie organizatori.Platit cu 600 de mii de euro pe an in Turcia, acolo unde insa atmosfera este volatila si risca sa fie demis dupa primele rezultate slabe, "Sumi" ar incasa un salariu asemanator la nationala si, in plus, si-at "coafa" CV-ul cu o realizare notabila.Contractul lui Contra expira la finalul anului si nu va fi prelungit daca nationala nu se califica la turneul final.