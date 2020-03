Sumudica prezinta motivele pentru care a plecat de urgenta din Turcia

Ziare.

Antrenorul roman a inchiriat un avion privat si a plecat fara a avea acordul conducatorilor lui Gaziantep."A fost decizia mea, turcii au inchis deja 19 destinatii si se pregateau alte 40. Eu i-am spus baskanului ca plec, ca mai aveam aceasta sansa. Si eu am contract, dar relatiile sunt destul de reci acum. Federatia nu a dat nicio data, e liber pana pe 26, eu am voie sa fac orice. Mi s-a inchis hotelul de 5 stele, managerul a zis ca nu-si mai permite sa plateasca angajatii. Nu puteam sa stau pe strada, restaurantele s-au inchis, nu puteam sa mananc conserve ca in armata", spus Sumudica intr-o interventie la Digi Sport "Am avut in decembrie pneumonie, nu sunt conditii de stat, vreau sa fiu cu familia. Baskanul m-a tot amanat, nu mi-a mai dat telefon, am pierdut si biletele si atunci am luat un private jet. Am vorbit cu stafful, decizia finala o iau eu, am zis ca e datoria mea sa-i aduc acasa sanatosi, am facut un efort financiar", a mai spus acesta.Vezi si: Sumudica a platit 50.000 de euro pentru a pleca de urgenta din Turcia Marius Sumudica o antreneaza pe Gaziantep din vara anului trecut.Contractul sau expira in 2021.Pana sambata seara, Turcia a inregistrat 670 de cazuri COVID-19 si 9 decese.