Sumudica s-a certat cu baskanii si vrea sa preia o echipa din Liga 1

Neintelegerile dintre Sumudica si turci au pornit de la faptul ca transferile dorite de el nu au fost realizate."Exista un conflict, exista divergente intre noi si vom vedea unde ajungem", a spus Sumudica in Turcia.Apoi, Sumudica a recunoscut ca isi doreste sa preia Universitatea Craiova "Niciodata nu pot sa spun niciodata! Craiova e un oras frumos, un oras care arde pentru fotbal, care atrage orice antrenor. Ai stabilitate, am inteles ca au un patron care plateste salariile la timp, ceea ce a devenit un lux in Romania si nu numai in Romania. E un om dispus sa faca performanta.Daca se va ajunge la varianta Sumudica, cred ca se rupe stadionul, sa fiu sincer, s-ar juca toate meciurile din play-off cu casa inchisa", a adaugat Sumudica, potrivit Sport.ro.Pentru a-l aduce pe Sumudica la Craiova, oltenii trebuie sa plateasca 175 de mii de euro, clauza de reziliere din Turcia.C.S.