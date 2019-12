Sumudica se cearta cu suporterii turci

Ziare.

Duminica, cei de la Gaziantep au remizat in deplasare la Konyaspor, iar antrenorul s-a declarat multumit de rezultat, el sustinand ca este chiar in grafic cu rezultatele.Totusi, "Sumi" nu a ratat ocazia de a se rafui cu fanii adversi, care l-au injurat pe final."Am ajuns la cota de 17 puncte si am promis cand am venit ca voi termina turul cu 20. Sunt aproape de obiectiv si trebuie sa castigam duminica finala cu Kayseri. De aceea avem nevoie de suporteri, cum si ei au nevoie de noi, impreuna vom forma o echipa buna.Succesele vor continua. Ii felicit pe fanii lui Konya pentru cum si-au sustinut favoritii, dar n-au niciun drept sa ma injure", a spus Sumudica, citat de gsp.ro In urma remizei de la Konya, echipa lui Sumudica a ajuns la cota 17 puncte in clasament, fiind pe locul 11.