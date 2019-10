Sumudica si-a prelungit contractul in Turcia

Ziare.

Formatia din SuperLig a anuntat oficial ca tehnicianul roman a semnat un nou acord, acesta fiind valabil pana in vara lui 2021."Sumi" se declara multumit de noul contract propus de Gaziantep si spune ca si-a dorit sa continue la Gaziantep."Sunt foarte bucuros, am fost de acord sa prelungim intelegerea, este o liga puternica, sunt singurul antrenor strain din prima liga. Este foarte important ca sunt apreciat si am gasit niste oameni minunati care nicio clipa nu vin sa se bage peste mine sau ceva de genul asta.Asta m-a facut sa continui inca un an: libertatea de a lucra, de a decide in tot ceea ce fac ca antrenor. Asta iti da confortul si placerea de a lucra intr-un fotbal profesionist si intr-un campionat foarte puternic", a spus Sumudica pentru gsp.ro Gaziantep ocupa in prezent locul 10 in clasamentul din Turcia.