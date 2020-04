Sumudica sustine ca a avut toate simptomele coronavirusului: L-am dat si staff-ului

Ziare.

Sumudica spune ca ar fi contractat acest virus cand se afla in Turcia si ca simptomele erau identice cu cele de la coronavirus."Eu am trait si cred ca am avut coronavirus in decembrie, eu stiu exact simptomele pe care le are acest nenorocit de virus. Eu am avut o pneumonie, nu am avut gust, nu am avut miros, exact ce zic epidemoliogii despre acest virus, plus ca a avut tot staff-ul meu.Eu cred ca la noi foarte multa lume e infestata, dar sunt asimptomatici, altii probabil trec foarte usor peste el", a spus Sumudica la Pro X Sumudica a luat un avion privat si a plecat din Turcia fara acordul clubului si s-a intors in Romania.El spune ca in ultimele 21 de zile nu a mai iesit din casa si prefera sa citeasca.C.S.