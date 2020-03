Vicepresedintele clubului Gaziantep, socat de "fuga" lui Marius Sumudica

Ziare.

com

Mahsun Altunkaya dezvaluie ca a purtat mai multe discutii cu antrenorul roman si ca nu a fost informat nicio clipa despre intentia lui."Am aflat cu mare suprindere ca Marius Sumudica si staful sau au inchiriat un avion privat si au parasit Turcia. Consiliul nostru de conducere, considerand mereu sanatatea o prioritate, se va reuni zilele urmatoare pentru a discuta despre ce s-a intamplat", se arata intr-un comunicat publicat pe site-ul oficial al formatiei.Vezi: Sumudica prezinta motivele pentru care a plecat de urgenta din Turcia Marius Sumudica a platit 50.000 de euro pentru a parasi de urgenta Turcia in noaptea de vineri spre sambata.La doar o zi dupa ce evenimentele sportive din Turcia au fost suspendate din cauza pandemiei de coronavirus, antrenorul si ceilalti romani de la Gaziantep s-au intors in Romania la bordul unui avion privat.Potrivit Digi Sport, antrenorul in varsta de 49 de ani a platit 50.000 de euro pentru zbor.Marius Sumudica (49 de ani) o antreneaza pe Gaziantep din vara anului trecut.Contractul sau expira in 2021.