Victorie mare pentru trupa lui Sumudica din Turcia. Gaziantep este acum pe podiumul Superligii (Video)

Gaziantep Gazisehir a obtinut o victorie importanta in etapa cu numarul 5 din Superliga turceasca de fotbal. Gaziantep s-a impus la Rizespor, o echipa din prima jumatate a clasamentului, scor 2-1.Pentru baietii lui "Sumi" au marcat in primul sfert de ora Demir (12) si Twumasi (16). Samudio (66) a redus din diferenta pentru gazde. Alin Tosca si Junior Morais, ultimul bifand o pasa de gol, au fost titulari si integralisti la Gaziantep.Cu aceasta victorie, Gaziantep acumuleaza 10 puncte si urca pe 3 in Turcia, dupa Fenerbahce si Alanyaspor.Marius Sumudica a ajuns la Gaziantep dupa ce a avut o scurta aventura in tarile arabe. In 2017 se afla tot in Superliga otomana, antrenand pe Kayserispor