Prefectul de Caras-Severin si-a dat demisia, dupa ce a fost plasat sub control judiciar

Ziare.

com

Anuntul initial a fost facut de Vela la Digi 24."Si-a dat demisia singur si maine, in sedinta de guvern, voi numi alt prefect", a anuntat ministrul de Interne.Ulterior, ministerul a precizat ca prefectul era pe lista pentru a fi inlocuit in sedinta de guvern de vineri.Amintim ca prefectul judetului Caras-Severin, Matei Lupu, a fost plasat sub control judiciar in urma unor perchezitii legate de autoritati care interveneau in favoarea unor persoane care voiau sa obtina arme, insa nu participau la cursuri.5 persoane au fost retinute in acest dosar.