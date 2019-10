Amenzi de peste 12.000 de euro pentru KFC si McDonald's. Ce nu mai au voie sa faca fast-food-urile

Ziare.

com

La acel moment,a solicitat institutiei o serie de informatii suplimentare cu privire la respectivele controale, la amenzile aplicate, dar si la pericolele de care ar trebui sa se fereasca romanii care merg la fast-food-uri. Iata ce am aflat.Potrivit Protectiei Consumatorului, au fost controlate 5 fast-food-uri administrate de SC US Food SRL (KFC) si 5 ale Premier Restaurant Romania SRL (McDonald's).In context, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a declarat pentruca inspectorii au mers in fast-food-uri din zone aglomerate, cum ar fi Titan si Unirii.Protectia consumatorului a incercat sa stabileasca daca fast-food-urile respecta prevederile legii Legii 976/1998. Cu alte cuvinte, daca folosesc gheata doar pentru a raci sticlele nedeschise de suc (asa cum prevede legea) sau daca nu cumva adauga ilegal in suc cuburi de gheata., a mai spus Horia Contantinescu.a intrebat si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) daca face astfel de controale pentru a stabili daca fast-food-urile produc si vand gheata fara autorizatie. Reprezentantii institutiei au cerut o solicitare scrisa de informatii. Am transmis acea solicitare. Daca institutia va raspunde, va vom tine la curent.