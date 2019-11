Reactia McDonald's, dupa amenda de 15.000 de lei de la Protectia Consumatorilor: Am contestat-o in instanta. Avem toate avizele!

Gheata, marul discordiei

Reprezentantii companiei au precizat pentruca Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului ( ANPC ) a decis initial sa opreasca temporar activitatile de preparare, utilizare si comercializare a bauturilor racoritoare la dozator si a ghetii de uz alimentar, motivand ca Premier Restaurants Romania, partenerul pentru dezvoltare al McDonald's in Romania, nu detine autorizarile necesare."Premier Restaurants a solicitat si un punct de vedere de la DSVSA, autoritatea competenta pentru acreditare, care a confirmat ca:, potrivit adresei primite de la DSVSA".Reprezentantii companiei mai precizeaza ca ANPC a revenit la numai 3 zile asupra masurii dispuse, permitand in mod expres societatii (dupa cum se arata in Procesul Verbal intocmit de ANPC) "".. Consideram ca orice alta referire este inoportuna in situatia data. Mai mult decat atat, articolul 37 lit. i) din Ordinul Ministerului Sanatatii 976/1998 este dispozitia legala care permite la prepararea bauturilor folosirea. Articolul la care se face referire (art. 36 din acelasi Ordin) se refera la bauturile imbuteliate si nu la cele preparate in unitatile de alimentatie publica.Asiguram clientii si partenerii ca Premier Restaurants Romania are toate autorizarile necesare pentru a le oferi cea mai buna experienta. Grija fata de oaspetii nostri este prioritara, de aceea ne asiguram zilnic ca le oferim cele mai proaspete produse, pregatite la fiecare comanda din ingrediente de cea mai buna calitate.Mentionam ca saptamana aceasta ANPC a continuat sa efectueze controale in restaurantele McDonald's din tara, colaboram cu autoritatile in acest demers, iar toate aspectele verificate au fost conforme si nu s-au semnalat probleme", au adaugat reprezentantii companiei.In octombrie, Protectia Consumatorului a anuntat ca a amendat KFC si McDonald's pentru ca vindeau sucuri diluate si ca gheata adaugata in pahare era infestata cu bacterii periculoase.Potrivit informatiilor remisela acea vreme de catre institutie, au fost controlate 5 fast-food-uri administrate de SC US Food SRL (KFC) si 5 ale Premier Restaurant Romania SRL (McDonald's).In context, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a declarat pentru Ziare.com ca inspectorii au mers in fast-food-uri din zone aglomerate, cum ar fi Titan si Unirii.Protectia Consumatorului a incercat sa stabileasca daca fast-food-urile respecta prevederile legii Legii 976/1998. Cu alte cuvinte,"Legea stabileste clar: gheata pentru consum poate proveni doar din ghetarii autorizate. In rest, este permisa folosirea ghetii obtinute altundeva decat in ghetariile autorizate doar pentru racirea recipientelor. Asa spune legea, asa trebuie sa procedezi!Ce am descoperit noi este ca se pregatea gheata in locuri neautorizate sanitar-veterinar, care era adaugata in pahare. Pe de o parte, erau consumatori care plateau gheata la pret de suc.Pe de alta parte, s-au descoperit mai multe bacterii in gheata, inclusiv unele coliforme. Cum au ajuns acolo? E foarte simplu: niste angajati nu s-au spalat pe maini dupa ce au folosit toaleta. Dar revin, in nicio situatie gheata nu trebuia sa ajunga in bautura.Mie mi se pare ca si colegii sanitari-veterinri (inspectorii - n.red.) trebuie sa stie ca respectivele societati n-au primit autorizatie sa produca gheata pe care sa o adauge in bauturi. Dar ce sa zic...Am fost noi acolo. Si am dispus sa se opreasca aceasta practica la nivel national. Si am oprit, de asemenea, prepararea si comercializarea de gheata si sucuri la dozator (pentru care, din nou, trebuie obtinuta o autorizatie sanitara-veterinata separata)", a precizat Horia Constantinescu.Pentru incalcarile legii, societatea SC US Food SRL care administreaza KFC-urile a fost amendata cu 45.000 de lei. Totodata, societatea Premier Restaurant Romania SRL, care administreaza McDonald's-uri, a fost amendata cu 15.000 de lei.In context, l-am intrebat pe Horia Constantinescu daca nu cumva aceste fast-food-uri au probleme de igiena si in bucatarie sau la servirea mancarurilor."Nu s-au constatat astfel de probleme. Si va spun de ce. La aceste lanturi, mancarea vine ambalata. Odata desfacut acest ambalaj, ea ajunge direct in ulei si, apoi, direct in farfurie. Angajatii nu prepara efectiv mancaruri acolo", a mai spus Horia Contantinescu.