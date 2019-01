McDonald's a pierdut exclusivitatea asupra marcii Big Mac in UE

Ziare.

com

Decizia a fost luata marti, la capatul unei confruntari in justitie intre gigantul american McDonald's si compania irlandeza Supermac, potrivit Reuters.Supermac a depus, in martie 2017, o solicitare la EUIPO, prin care cerea ca gigantului McDonald's sa i se anuleze dreptul exclusiv asupra acestei marci in Uniunea Europeana.EUIPO a mentionat in motivarea deciziei sale de marti ca McDonald's "nu a folosit cu adevarat" marca Big Mac pentru "bunurile si serviciile pentru care a solicitat-o".Mai precis, marca "Big Mac" a fost depusa pentru o varietate de produse, dar nu a fost folosita decat pentru celebrul sendvis produs de McDonald's.Decizia EUIPO - care se aplica retroactiv, din 11 aprilie 2017 - nu este definitiva, iar compania McDonald's are dreptul sa faca apel.In documentele depuse in instanta, compania Supermac i-a acuzat pe cei de la McDonald's de "McHartuire", spunand ca gigantul american a obtinut dreptul de utilizare asupra mai multor marci pe care nu le foloseste, doar pentru a impiedica concurenta sa le utilizeze.McDonald's ar fi incercat sa impiedice dezvoltarea Supermac in Marea Britanie si Europa, pe motiv ca sunt similaritati intre numele companiei irlandeze si cel al celebrului sendvis.