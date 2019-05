Primul restaurant McDonald's pentru... albine (Video)

Ziare.

Proiectat si construit de designerul Nicklas Nilisson, McHive a fost dezvoltat pentru o organizatie de caritate ce apartine de Ronald McDonald House Charities, o organizatie nonprofit afiliata McDonald's care sprijina copiii si tinerii.Nu este prima oara cand celebrul lant de fast-food "colaboreaza" cu aceste insecte.In Suedia, cateva restaurante McDonald's au amplasat stupi de albine pe acoperis intr-un efort de a contribui la sustenabilitatea mediului inconjurator, potrivit The Independent Existenta oamenilor este sustinuta de mai multi piloni, unul dintre acestia fiind reprezentat de albine. Se spune ca una din trei mese este posibila datorita albinelor si ca, daca albinele ar inceta sa existe, intreaga omenire ar fi in pericol.McHive a fost scos la licitatie pe 21 mai si a fost vandut cu 10.000 de dolari."Avem o multime de restaurante cu adevarat dedicate, care contribuie la efortul nostru privind sustenabilitatea. E foarte bine ca putem sa ne folosim de pozitia noastra pentru a incuraja o astfel de idee precum instalarea stupilor de pe acoperis. Acest McDonald's in miniatura este un tribut pentru aceasta initiativa", a declarat Christoffer Ronnblad, director de marketing al McDonald's in Suedia.Potrivit Greenpeace, valoarea economica a muncii de polenizare a albinelor a fost estimata la aproximativ 265 miliarde de euro anual, in intreaga lume.A.D.