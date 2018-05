Antena 3 a fost amendata pentru informatii gresite, acuzatii fara dovezi si lipsa de impartialitate

Stiri mincinoase si tendentioase

Antena 3 a fost amendata cu 5.000 de lei pentru emisiunea "Obiectiv", editia din data de 22 martie, in care unul dintre subiectele abordate s-a referit la aurul Romaniei depozitat la Banca Angliei."In cadrul acestei emisiuni au fost difuzate o serie de informatii semnificativ eronate referitoare la rezervele internationale ale Romaniei, cu deosebire la rezerva de aur. (...) BNR considera ca lansarea fara nici o dovada de suspiciuni legate de administrarea rezervei de aur si difuzarea partiala sau deloc a pozitiei publice a BNR in legatura cu acest subiect este un fapt grav care afecteaza credibilitatea institutiei noastre si interesele statului roman", arata o parte din reclamatia inregistrata de BNR la CNA, citata de News.ro La difuzarea acestei emisiuni nu au fost respectate, potrivit Consiliului, dispozitiile articolului 40, alineatul 1 din Codul audiovizualului."In virtutea dreptului la propria imagine, in cazul in care in programele audiovizuale se aduc acuzatii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie sustinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate si invitate sa intervina pentru a-si exprima punctul de vedere. In situatia in care persoana vizata refuza sa prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactata prin incercari repetate, trebuie precizat acest fapt", arata acest articol.La stabilirea sanctiunii pentru Antena 3 s-a avut in vedere si stirea cu titlul "Imagini incredibile, multime amenintata cu pistolul. Politist speriat, reactie controversata" difuzata pe 3 decembrie. Aceasta stire s-a referit la un politist din judetul Tulcea, parte vatamata a infractiunii de ultraj, dupa ce, arestand un sofer, acesta a fost palmuit de un trecator."Este prezentata intr-un mod tendentios si neadevarat o stire despre ultragierea unui agent de politie din judetul Tulcea. In aceasta stire agresorii sunt prezentati ca simpli trecatori iar politistul agresat fizic si verbal ca un reprezentant al autoritatii care face ceva socant amenintand cu pistolul niste simpli trecatori.Tot in stire se mai mentioneaza ca pe numele politistului a fost deschis dosar penal pentru ultraj iar cel care l-a palmuit pe politist a fost amendat. Si acest din urma aspect este mincinos si tendentios deoarece politistului nu i s-a deschis dosar penal pentru ultraj in fapt el fiind ultragiat si agresorului deschizandu-i-se dosarul penal pentru ultraj", arata o reclamatie inregistrata la CNA."CNA live: deci, nu conteaza ca e vorba de BNR, DNA, Basescu, Macovei, SMURD, Pomohaci, Gotiu, Dragnea, Ponta, pompieri, jandarmi, vreun sef de directie din vreo primarie de prin tara sau un vanzator de pepeni de la Dabuleni. Televiziunile se incapataneaza sa nu le ceara punctul de vedere atunci cand li se aduc acuzatii in timpul emisiunilor! Si toate au tot felul de justificari pentru asta. Mai putin profesionalismul si/sau buna credinta", a comentat Radu Herjeu, membru CNA, pe pagina sa de Facebook.Consiliul a apreciat ca prin difuzarea acestei stiri nu s-a tinut cont de prevederile articolului 64, alineatul 1, litera b din Codul audiovizualului.In ce-i priveste pe cei de la Kanal D, CNA a stabilit o amenda de 15.000 de lei pentru incalcari ale legislatiei audiovizualului la difuzarea unor materiale cu titlurile "Preot ucis in bataie de staretul manastirii?" si "Cine este de fapt staretul acuzat ca ii batea pe preoti" in cadrul "Stirilor Kanal D", editii din 4 si 6 decembrie.Potrivit raportului de monitorizare intocmit de CNA, in cadrul acestui program au fost facute acuzatii la adresa staretului Cosma Mitu, despre care s-a afirmat ca ar fi fost initial soferul Inaltpreasfintitului Teodosie, care l-ar fi ajutat sa devina calugar, apoi arhimandrit. De asemenea, mai multe persoane au afirmat ca Inaltpreasfintitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, l-ar apara pe acest staret, care ar fi vinovat de acte de violenta ce ar fi dus la moartea unui preot.Amenda in acest caz a fost data in baza articolelor 40, alineatul 3, si 64, alineatul 1, litera b din Codul de reglementare a continutului audiovizual."Orice material inregistrat in care se aduc acuzatii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie sa contina si opinia acesteia. In situatia in care persoana vizata refuza sa prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactata prin incercari repetate, trebuie precizat acest fapt", arata articolul 40, alineatul 3 din Codul audiovizual.Potrivit articolului 64, alineatul 1, litera b din Cod, in virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie sa asigure ca informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment este corecta, verificata si prezentata in mod impartial si cu buna-credinta."'Paganul de mine' tocmai a aparat dreptul la imagine al unui inalt prelat, arhiepiscop chiar. Am fost mereu un critic al modului in care, uneori, biserica si oamenii sai se comporta. Dar asta nu are nicio legatura cu respectarea legii audiovizualului de catre televiziuni. Am propus o amenda de 15.000 de lei pentru Kanal D", a scris Herjeu despre acest caz.