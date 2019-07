Antena 3 a scapat nesanctionata dupa folosirea celebrei expresii antiPSD pe post

Ziare.

In editia Sinteza zilei din 30 mai, Mugur Ciuvica si parlamentarul Serban Nicolae au folosit expresia antiPSD fara retineri, informeaza Pagina de Media Potrivit raportului de monitorizare, Mugur Ciuvica i s-a adresat lui Dragos Paslaru (de la USR): " (...) dar aia, publicul dumneavoastra care, care tipau placuta suedeza, se refereau la UE? Sau se refereau la "m**e PSD"? Ca asa scria acolo, ca este o opinie politica legitima, asa a zis Iohannis".Ulterior, expresia a fost folosita si de Serban Nicolae: " (...) poate unii cred ca acum e un indemn la unitate, la fratie, la solidaritate, cu "ciuma rosie", cu "m**e PSD", cu "la puscarie", cu "infractorii", "penalii", "coruptii"."Radu Herjeu, membru CNA, a propus sanctionarea Antenei 3 cu o somatie, pentru ca sintagma a fost folosita pe post inainte de ora 23.00, prin urmare incalca legislatia privind protectia minorilor.Au fost insa doar doua voturi pentru: Radu Herjeu si Gabriel Tufeanu.