Antena 3 s-a ales cu amenda de 40.000 de lei si somatie publica pentru Sinteza Zilei si Exces de putere

Iata care sunt regulile incalcate de Antena 3

Ziare.

com

Membrii Consiliului au constatat incalcarea prevederilorsi, dupa caz, nerespectarea dispozitiilor, respectivdin Codul de reglementare a continutului audiovizual, in cadrul editiei din 14.02.2018 a emisiunii, precum si pentru emisiuni difuzate in perioada 20-26.03.2018, se arata intr-un comunicat de presa al CNA de marti.De asemenea, postul TV a primit si o somatie publica, pentru ca la difuzarea emisiunii, editia din 16.02.2018, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art.si nici pe cele aledin Codul audiovizualului.In cazul in care acuzatiile prevazute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie sa respecte principiul; respectarea acestui principiu presupune conditii nediscriminatorii de exprimare pana la finalul aceluiasi program in cadrul caruia s-au facut acuzatiile. In situatia in care persoana vizata refuza sa prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt (...)Moderatorii, prezentatorii si realizatorii programelor au obligatia sa nu foloseasca si sa nu permita invitatilor sa foloseasca unIn virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie sa respecte urmatoarele principii:asigurarea unei distinctii clare intre fapte si opinii;informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment sa fie corecta, verificata si prezentata in mod impartial si cu buna-credinta.In exercitarea dreptului lor de a-si exprima opinii sau puncte de vedere in legatura cu subiecte de interes public, prezentatorii si moderatorii trebuie sa asigure o separare clara a opiniilor de fapte si nu trebuie sa profite de aparitia lor constanta in programe intr-un mod care sa contravina exigentelor de asigurare a impartialitatii.